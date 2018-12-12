Привлекаем целевую аудиторию на ваш сайт!
- Привлекаем целевую аудиторию на ваш сайт.
- - Размещаем скрытую рекламу на тематических ресурсах, с вечной ссылкой на ваш ресурс.
- - Отдаём вам лояльно настроенных и целевых клиентов, которые будут переходить на ваш сайт с наших ссылок.
- - Повышаем репутацию и доверие к компании.
- - Все площадки активные. Их посещают люди которые заинтересованы в ваших услугах. Мы этих людей ищем и приводим на ваш сайт.
- -Мониторинг репутации компании. Используя различные поисковые запросы, мы проверим выдачу Яндекс и Google по отзывам о вашем сайте. Предоставим отчет с подробной расшифровкой по количеству отзывов на каждой площадке. С помощью такого отчеты вы увидите ссылки на все страницы, где есть отзывы о вашем сайте. Также отчет включает информацию о датах обновления страниц с отзывами, соотношении негативных и позитивных отзывов и рекомендации по размещению новых отзывов. Мы имитируем обычного пользователя, который ищет отзывы о вас. Отчет говорит о том, как видят вас клиенты своими глазами. Стоимость услуги индивидуальна и зависит от количества филиалов каждой отдельной компании.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Написание отзывов на сайтах отзовиках69 просмотров
- Доски объявлений76 просмотров