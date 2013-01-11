FrontEnd(кроме вёрстки) BackEnd
Занимаюсь разработкой уже более года.
Профессиональные навыки mysql, javascript, html, jquery, php, ajax, postgresql, knockout.js, sqlite, yii, kohana.
skype: alex4715_
Фрилансом удалённо занимаюсь впервые, так что готов делать за не большие деньги крутые и качественные вещи. Пока не придёт звёздность, пользуйтесь!
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1147
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3392
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3782