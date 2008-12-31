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ОБРАЗОВАНИЕ
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В 2006 году закончила Приазовский государственный технический университет, получив полное высшее образование по специальности "Информатика" и квалификацию специалиста по информатике и прикладной математике.
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ЗНАНИЯ
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Языки программирования:
- С++,
- Pascal,
- PL/SQL.
СУБД:
- Oracle 10g,
- FireBird.
Технологии доступа к базам данных:
- ODBC,
- ADO.
Среды разработки:
- Borland C++ Builder,
- Borland Delphi,
- Oracle Forms Developer 10g,
- Oracle Reports Developer 10g.
Графические редакторы:
- Corel Draw,
- PhotoShop,
- 3DMax.
Иностранные языки:
- английский (чтение технической докумментации),
- французский (свободный).
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ОПЫТ РАБОТЫ
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- сопровождение приложений на С++ для работы с Oracle 8,
- разработка форм и отчетов в Oracle Forms Developer, Oracle Reports Developer для Oracle Aplication Server 10g,
- портирование приложений из С++ в Oracle 10g с оптимизацией и доработкой,
- разработка расчетно-графических приложений на Borland C++ Builder и Borland Delphi,
- сопровождение SCADA-систем, разработанных в RSView32,
- сопровождение ПО контроллеров фирмы Allen-Bradley,
- сопровождение БД FireBird,
- разработка дизайна интерьера в 3D Studio Max,
- разработка логотипов, календарей, книжных обложек, верстка и дизайн брошюр в Corel Draw,
- редактирование изображений, создание коллажей, художественных изображений в PhotoShop,
- французско-русский перевод технической документации, корреспонденции
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О СЕБЕ
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Исполнительная, целеустремленная, коммуникабельная, стрессоустойчивая,
есть опыт работы в команде, легко обучаюсь.
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