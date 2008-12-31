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ОБРАЗОВАНИЕ

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В 2006 году закончила Приазовский государственный технический университет, получив полное высшее образование по специальности "Информатика" и квалификацию специалиста по информатике и прикладной математике.

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ЗНАНИЯ

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Языки программирования:

- С++,

- Pascal,

- PL/SQL.

СУБД:

- Oracle 10g,

- FireBird.

Технологии доступа к базам данных:

- ODBC,

- ADO.

Среды разработки:

- Borland C++ Builder,

- Borland Delphi,

- Oracle Forms Developer 10g,

- Oracle Reports Developer 10g.

Графические редакторы:

- Corel Draw,

- PhotoShop,

- 3DMax.

Иностранные языки:

- английский (чтение технической докумментации),

- французский (свободный).

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ОПЫТ РАБОТЫ

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- сопровождение приложений на С++ для работы с Oracle 8,

- разработка форм и отчетов в Oracle Forms Developer, Oracle Reports Developer для Oracle Aplication Server 10g,

- портирование приложений из С++ в Oracle 10g с оптимизацией и доработкой,

- разработка расчетно-графических приложений на Borland C++ Builder и Borland Delphi,

- сопровождение SCADA-систем, разработанных в RSView32,

- сопровождение ПО контроллеров фирмы Allen-Bradley,

- сопровождение БД FireBird,

- разработка дизайна интерьера в 3D Studio Max,

- разработка логотипов, календарей, книжных обложек, верстка и дизайн брошюр в Corel Draw,

- редактирование изображений, создание коллажей, художественных изображений в PhotoShop,

- французско-русский перевод технической документации, корреспонденции

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О СЕБЕ

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Исполнительная, целеустремленная, коммуникабельная, стрессоустойчивая,

есть опыт работы в команде, легко обучаюсь.