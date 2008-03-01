Большой опыт продаж. Начинающий копиратер. Нацелена на результат.

Возраст: 26 лет.

Телефон мобильный: 8-066-79-63-611.

E-mail: [email protected]

Образование:

2004-2009 - Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, географический факультет, специальность "туризм".

Опыт работы:

03.2008-08.2009 - ООО "Пара-Крым Тур"

Менеджер по туризму:

• поиск клиентов («холодные» и «горячие» звонки);

• самостоятельная работа по продаже туров;

• ведение базы данных, обработка информации, работа с документами;

• бронирование и продажа туристических услуг;

• работа по корпоративным и индивидуальным заказам;

• подготовка пакетов документов для туриста;

• создание турпродукта;

• презентация турпродукта;

• работа экскурсоводом.

09.2009-настоящее время – ООО «Глобус-Трейд»

Менеджер по продаже и обслуживанию программного обеспечения

• «холодные», «горячие» звонки;

• продажа программного обеспечения;

• установка бухгалтерских программ;

• сервисное обслуживание клиентов;

• расширение клиентской базы;

• ведение учета звонков, переговоров, писем, контактов;

• формирование долгосрочных взаимоотношений с клиентами;

• подготовка и заключение договоров, контроль их выполнения;

• ведение первичной документации;

• увеличение дилерской сети;

• обучение дилеров навыкам работы с программным обеспечением.

Знание языков:

Русский - свободно.

Украинский - свободно.

Английский – профессиональный уровень (туризм).

Дополнительные сведения:

Пользователь MS Office, Internet (MS Explorer, Opera), The Bat!, CorelDraw, 1С, BestZvit, MEDoc, Аверс, Лига-Закон..

Навыки работы с оргтехникой.

Личные качества:

Стрессоустойчивость, рассудительность, коммуникабельность, неконфликтность, тактичность, быстрая обучаемость, целеустремленность, наличие организаторских способностей.

Ищу интересную работу с долгосрочной перспективой. удовольствием освою новые сферы деятельности. Трудности только подстегивают!