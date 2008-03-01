Возраст: 26 лет.
Телефон мобильный: 8-066-79-63-611.
E-mail: [email protected]
Образование:
2004-2009 - Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, географический факультет, специальность "туризм".
Опыт работы:
03.2008-08.2009 - ООО "Пара-Крым Тур"
Менеджер по туризму:
• поиск клиентов («холодные» и «горячие» звонки);
• самостоятельная работа по продаже туров;
• ведение базы данных, обработка информации, работа с документами;
• бронирование и продажа туристических услуг;
• работа по корпоративным и индивидуальным заказам;
• подготовка пакетов документов для туриста;
• создание турпродукта;
• презентация турпродукта;
• работа экскурсоводом.
09.2009-настоящее время – ООО «Глобус-Трейд»
Менеджер по продаже и обслуживанию программного обеспечения
• «холодные», «горячие» звонки;
• продажа программного обеспечения;
• установка бухгалтерских программ;
• сервисное обслуживание клиентов;
• расширение клиентской базы;
• ведение учета звонков, переговоров, писем, контактов;
• формирование долгосрочных взаимоотношений с клиентами;
• подготовка и заключение договоров, контроль их выполнения;
• ведение первичной документации;
• увеличение дилерской сети;
• обучение дилеров навыкам работы с программным обеспечением.
Знание языков:
Русский - свободно.
Украинский - свободно.
Английский – профессиональный уровень (туризм).
Дополнительные сведения:
Пользователь MS Office, Internet (MS Explorer, Opera), The Bat!, CorelDraw, 1С, BestZvit, MEDoc, Аверс, Лига-Закон..
Навыки работы с оргтехникой.
Личные качества:
Стрессоустойчивость, рассудительность, коммуникабельность, неконфликтность, тактичность, быстрая обучаемость, целеустремленность, наличие организаторских способностей.
Ищу интересную работу с долгосрочной перспективой. удовольствием освою новые сферы деятельности. Трудности только подстегивают!