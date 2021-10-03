Специалист по рекламе Яндекс РСЯ

Меня зовут Шавкат, я женат, дети. Я профессионально занимаюсь рекламой в Яндекс Директе РСЯ.Я увидел, что у Вас есть бизнес, готов предоставить много целевых клиентов.Вот что я могу для Вас сделать:Анализ конкурентов и помощь в доработке вашего сайта и предложения.Профессиональная разработка, настройка и запуск рекламных компаний в рекламной сети Яндекса!Обеспечить целевых клиентов и продаж для вашего бизнеса, уменьшение стоимости заявки, ведение, оптимизация и масштабирование вашей рекламе в РСЯ!Поведу:Аудит вашего сайта.Анализ конкурентов в Вашей нише.Разработку семантического ядра.Запуск рекламной компании в РСЯ.