Мое почтеие,вам очень повезло,что вы попали на мою страницу копирайтера,потомучто мои тексты не будут сухими, скучными и "заумными".

Я предлагаю вам: Копирайтинг на любую ТВОРЧЕСКУЮ тему, которая требует креатива и журналиской фантазии.

Живу в западной Укрине и работаю журналистом, а училась во Львове. Может ето и не по делу, но:

Я серьёзный и ответственный работник, когда дело касается чьего-либо поручения.

Я точно формулируюю свою задачу

Я знаю специфику текста и на какую аудиторию он должен быть рассчитан

Я новичок, который хочет стать опытным фрилансером

я не подвожу со сроками.