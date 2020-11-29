Качественный дизайн для Вас и Вашего бизнеса ❤

Здравствуйте!

Я дипломированный специалист в области дизайна и рекламы.

Навыки работы:

- создание фирменного стиля;

- разработка логотипов, визиток, флаеров, буклетов, и другой полиграфической продукции;

- баннеры;

- оформление аккаунтов;

- сертификаты, скидочные карты магазинов и т.п.

Другие навыки:

- монтаж видео;

- составление контент-плана;

- ведение групп и аккаунтов в соц. сетях;

- обработка фотографий;

- написание рекламных текстов;

- копирайтинг, рерайтинг.

Владею программами:

Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere.

К каждому проекту подхожу ответственно.

Буду рада сотрудничеству!