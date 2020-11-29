Качественный дизайн для Вас и Вашего бизнеса ❤
Здравствуйте!
Я дипломированный специалист в области дизайна и рекламы.
Навыки работы:
- создание фирменного стиля;
- разработка логотипов, визиток, флаеров, буклетов, и другой полиграфической продукции;
- баннеры;
- оформление аккаунтов;
- сертификаты, скидочные карты магазинов и т.п.
Другие навыки:
- монтаж видео;
- составление контент-плана;
- ведение групп и аккаунтов в соц. сетях;
- обработка фотографий;
- написание рекламных текстов;
- копирайтинг, рерайтинг.
Владею программами:
Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere.
К каждому проекту подхожу ответственно.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Туры к океану56 просмотров
- Открытка на Пурим50 просмотров
- Транспортная компания81 просмотр
- Постеры на праздник Ханука41 просмотр
- Флаер на праздник Ханука37 просмотров
- Логотип для винной компании60 просмотров
- Весь мир - дизайн46 просмотров
- Логотип гида по Кавказу62 просмотра
- Бренд одежды47 просмотров
- Брендинг - Антонина Лившиц52 просмотра
- Разработка айдентики для спортивного клуба33 просмотра
- Логотип и визитка для агентства недвижимости49 просмотров