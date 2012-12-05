предлагаю сотрудничество в области
графического дизайна –
рекламные и информационные плакаты
и другая рекламная полиграфическая продукция
упаковки, этикетки, обложки
работа по подробному техническому заданию, высланному заказчиком
на своем ПК,
всегда on-line,
(рассматриваются и другие формы сотрудничества)
качественно, оперативно
оплата перечислением:
• на банковскую карту
• Приват-банк
• Альфа-Банк
после подтверждения платежа готовый утвержденный проект высылается
заказчику в кривых или в ином формате
Схема работы
1. Изучение задачи, уточнение тех.задания.
2. Достижение договоренности о цене и сроках, способах оплаты (переписка ведется на сайте)
3. Предоплата 20% от стоимости заказа (любым удобным для сторон способом)
4. Оформление проекта на сайте.
5. В оговоренный срок я высылаю на обсуждение-корректировку от 1 до 3-х вариантов макетов.
6. Корректировка выбранного варианта, утверждение.
7. Доплата оставшихся 80% от стоимости заказа.
8. Исходники в необходимых вам форматах высылаю после полной оплаты заказа
9. Положительные отзывы о сотрудничестве для повышения рейтинга сторон;
- Варианты верстки тех требований для размещения рек208 просмотров
- Варианты верстки тех требований для размещения рек190 просмотров
- Варианты верстки тех требований для размещения рек230 просмотров
- Верстка журнала205 просмотров
- Верстка журнала213 просмотров
- Без названия140 просмотров
- Фитовал-банер-3х6м153 просмотра
- Таблички-на-двери-вход164 просмотра
- Релама-дизайнера-одежды175 просмотров
- Реклама-для-журнала175 просмотров
- НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА166 просмотров
- Купон-10грн159 просмотров