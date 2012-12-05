предлагаю сотрудничество в области

графического дизайна –

рекламные и информационные плакаты

и другая рекламная полиграфическая продукция

упаковки, этикетки, обложки

работа по подробному техническому заданию, высланному заказчиком

на своем ПК,

всегда on-line,

(рассматриваются и другие формы сотрудничества)

качественно, оперативно

оплата перечислением:

• на банковскую карту

• Приват-банк

• Альфа-Банк

после подтверждения платежа готовый утвержденный проект высылается

заказчику в кривых или в ином формате

Схема работы

1. Изучение задачи, уточнение тех.задания.

2. Достижение договоренности о цене и сроках, способах оплаты (переписка ведется на сайте)

3. Предоплата 20% от стоимости заказа (любым удобным для сторон способом)

4. Оформление проекта на сайте.

5. В оговоренный срок я высылаю на обсуждение-корректировку от 1 до 3-х вариантов макетов.

6. Корректировка выбранного варианта, утверждение.

7. Доплата оставшихся 80% от стоимости заказа.

8. Исходники в необходимых вам форматах высылаю после полной оплаты заказа

9. Положительные отзывы о сотрудничестве для повышения рейтинга сторон;