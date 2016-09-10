shelest5000

Проектировщик ВОЛС (FTTH, GPON)

Удалённо разработаю проект прокладки волоконно-оптического кабеля, мест установки оптических шкафов, сплиттеров, муфт и прочего пассивного и активного оборудования, подготовлю общую карту-схему района развертывания оптической сети, схем сварок оптических волокон, схем подключения кабеля к OLT, свичам, сплиттерам. Для удаленной разработки проекта понадобится кооперация с заказчиком: сбор данных на месте, информация по имеющемуся оборудованию, корректировка маршрута прокладки волоконно-оптического кабеля и пр. Возможна последующая онлайн поддержка проектов.

Так же возможна организация структуры компании-провайдера интернет услуг, специализирующейся на "оптике", постановка задач персоналу и т.д., но это уже навряд ли получится удалённо