UI / UX Design | Графический дизайн | Веб дизайн | Фирменный стиль
Креативный дизайнер, квалифицированный в различных областях дизайна.
Превосходна в создании современных веб-сайтов и логотипов. Быстро и эффективно. Буду рада помочь Вам увидеть Ваши идеи в проекте. Я работала со многими компаниями и частными клиентами, и всем накопленным опытом с удовольствием поделюсь с Вами.
Услуги:
- Веб-дизайн
- UI / UX дизайн
- Графический дизайн
- Разработка логотипов и брендинг
- Дизайн веб-приложений
- Адаптивный веб-дизайн