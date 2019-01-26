shelestok

Оксана shelestok

 
42 годаУкраина/Бровары
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
UI / UX Design | Графический дизайн | Веб дизайн | Фирменный стиль

Креативный дизайнер, квалифицированный в различных областях дизайна.

Превосходна в создании современных веб-сайтов и логотипов. Быстро и эффективно. Буду рада помочь Вам увидеть Ваши идеи в проекте. Я работала со многими компаниями и частными клиентами, и всем накопленным опытом с удовольствием поделюсь с Вами.

Услуги:

  • Веб-дизайн
  • UI / UX дизайн
  • Графический дизайн
  • Разработка логотипов и брендинг
  • Дизайн веб-приложений
  • Адаптивный веб-дизайн