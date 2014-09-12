Образование
Учебное заведение Николаевское Высшее училище культуры
Время обучения С 2000 по 2003
Форма обучения Заочная
Факультет Народно-художественное творчество; режиссерское отделение
Присвоенная специальность Режиссер, степень специалист
Средний балл по диплому
Дополнительное образование
Спец. школа, Магистратура,
Аспирантура,
Курсы,
Семинары,
Второе высшее образование
1995-1997 Николаевский областной юридический лицей Г. Николаев
1986-1995 Средняя общеобразовательная школа 1-3 ступеней № 32
г. Николаев
1986 – 1993 Музыкальная школа им. Римского-Корсакова
Г. Николаев
1990 – 1993 Художественная школа № 1
Г. Николаев
Знание иностранных языков(нужное подчеркнуть)
Английский Начальный, средний, высокий, высший уровень
Другие языки Русский – родной
Украинский - родной
Опыт работы
Предприятие, организация фриланс
Период работы август 2013- по настоящее время
Должность Копирайтер, рерайтер
Основные обязанности 1. Создание слоганов (sloganeering), названий (naming), написание сценариев для роликов (scripting). 2. Рерайт и редактирование рекламных текстов, статей. 3. Написание уникальных текстов (статьи и др.) различной тематики и направленности по заданным требованиям и инструкциям.
4. Написание, редактирование текстов для сайтов: тематические статьи и новости, описание товарных позиций;
5. Ведение блогов в социальных сетях, размещение текста, графики и контента на сайтах
Предприятие, организация
ООО ДИАН АЛЬЯНС, г. Саратов (remote)
Период работы Июль 2011-август 2013
Должность Копирайтер
Основные обязанности 1. Создание слоганов (sloganeering), названий (naming), написание сценариев для роликов (scripting). 2. Информационно-аналитическая и редакторская работа. 3. Рерайт и редактирование рекламных текстов, статей.
4. Написание уникальных текстов (статьи и др.) различной тематики и направленности по заданным требованиям и инструкциям.
5. Написание, редактирование и размещение пресс-релизов, комментариев, новостей, статей для интернет СМИ;
6. Написание, редактирование текстов для сайтов: тематические статьи и новости, описание товарных позиций;
7. Ведение блогов в социальных сетях, размещение текста, графики и контента на сайтах
Дополнительные навыки/место работы
2006 – 2008 Интернет издание «Rock Power Music»
Внештатный журналист, контент-редактор
- написание статей и критических ревю
- ведение «колонки» истории музыки
- привлечение к сотрудничеству опытных экспертов
- вычитка и редактирование текстов
2007 – по теперешний момент
Информационная студия «Эксперт»
Консультант
- написание научных работ (контрольных, рефератов, курсовых, дипломов) по темам:
- культурология,
- философия,
- религиоведение,
- апологетика,
- искусствоведение,
- русская и зарубежная литература,
- история искусств.
2006 – по теперешний момент
Неомодернистский арт-проект «Марк Шелихов»
Художественный руководитель, поэт, композитор, музыкант
2000
Николаевское еженедельное издание «Вечерний Николаев»
Внештатный корреспондент
- систематическое написание материалов, новостей
- написание статей на заданную тематику
2001-2002
Николаевский государственный художественный драматический театр им. В. Чкалова
Внештатный композитор, звукорежиссер
Предприятие, организация Средняя общеобразовательная школа 1-3 ступеней № 51, г. Николаев
Период работы Сентябрь 1999 – июнь 2001
Должность Педагог-организатор
Основные обязанности Функциональные обязанности: 1) Организация внеклассной и внешкольной работы; 2) Формирование общей культуры учащихся;
3) Изучение индивидуальных особенностей, интересов и склонностей детей и подростков;
4) Организация общественно-полезной и досуговой деятельности;
5) Создание и развитие сети кружков, а также театральной студии;
6) постановка спектаклей и мероприятий, подготовка выпускных вечеров;
7) Совершенствование профессионального и методического уровня.
Дополнительные навыки Хорошо поставленная литературная и официальная речь написания.
Отличное знание русского и украинского языка.
Высокая скорость печати. Способность к аналитике Уникальность текстов - 95-100%
Базовое понимание html;
усидчивость, настойчивость и трудолюбие;
PC
MS Office Photoshop 5S Picassa
Pinnacle Studio