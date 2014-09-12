Опытный копирайтер, автор, рерайтер

Образование

Учебное заведение Николаевское Высшее училище культуры

Время обучения С 2000 по 2003

Форма обучения Заочная

Факультет Народно-художественное творчество; режиссерское отделение

Присвоенная специальность Режиссер, степень специалист

Средний балл по диплому

Дополнительное образование

Спец. школа, Магистратура,

Аспирантура,

Курсы,

Семинары,

Второе высшее образование

1995-1997 Николаевский областной юридический лицей Г. Николаев

1986-1995 Средняя общеобразовательная школа 1-3 ступеней № 32

г. Николаев

1986 – 1993 Музыкальная школа им. Римского-Корсакова

Г. Николаев

1990 – 1993 Художественная школа № 1

Г. Николаев

Знание иностранных языков(нужное подчеркнуть)

Английский Начальный, средний, высокий, высший уровень

Другие языки Русский – родной

Украинский - родной

Опыт работы

Предприятие, организация фриланс

Период работы август 2013- по настоящее время

Должность Копирайтер, рерайтер

Основные обязанности 1. Создание слоганов (sloganeering), названий (naming), написание сценариев для роликов (scripting). 2. Рерайт и редактирование рекламных текстов, статей. 3. Написание уникальных текстов (статьи и др.) различной тематики и направленности по заданным требованиям и инструкциям.

4. Написание, редактирование текстов для сайтов: тематические статьи и новости, описание товарных позиций;

5. Ведение блогов в социальных сетях, размещение текста, графики и контента на сайтах

Предприятие, организация

ООО ДИАН АЛЬЯНС, г. Саратов (remote)

Период работы Июль 2011-август 2013

Должность Копирайтер

Основные обязанности 1. Создание слоганов (sloganeering), названий (naming), написание сценариев для роликов (scripting). 2. Информационно-аналитическая и редакторская работа. 3. Рерайт и редактирование рекламных текстов, статей.

4. Написание уникальных текстов (статьи и др.) различной тематики и направленности по заданным требованиям и инструкциям.

5. Написание, редактирование и размещение пресс-релизов, комментариев, новостей, статей для интернет СМИ;

6. Написание, редактирование текстов для сайтов: тематические статьи и новости, описание товарных позиций;

7. Ведение блогов в социальных сетях, размещение текста, графики и контента на сайтах

Дополнительные навыки/место работы

2006 – 2008 Интернет издание «Rock Power Music»

Внештатный журналист, контент-редактор

- написание статей и критических ревю

- ведение «колонки» истории музыки

- привлечение к сотрудничеству опытных экспертов

- вычитка и редактирование текстов

2007 – по теперешний момент

Информационная студия «Эксперт»

Консультант

- написание научных работ (контрольных, рефератов, курсовых, дипломов) по темам:

- культурология,

- философия,

- религиоведение,

- апологетика,

- искусствоведение,

- русская и зарубежная литература,

- история искусств.

2006 – по теперешний момент

Неомодернистский арт-проект «Марк Шелихов»

Художественный руководитель, поэт, композитор, музыкант

2000

Николаевское еженедельное издание «Вечерний Николаев»

Внештатный корреспондент

- систематическое написание материалов, новостей

- написание статей на заданную тематику

2001-2002

Николаевский государственный художественный драматический театр им. В. Чкалова

Внештатный композитор, звукорежиссер

Предприятие, организация Средняя общеобразовательная школа 1-3 ступеней № 51, г. Николаев

Период работы Сентябрь 1999 – июнь 2001

Должность Педагог-организатор

Основные обязанности Функциональные обязанности: 1) Организация внеклассной и внешкольной работы; 2) Формирование общей культуры учащихся;

3) Изучение индивидуальных особенностей, интересов и склонностей детей и подростков;

4) Организация общественно-полезной и досуговой деятельности;

5) Создание и развитие сети кружков, а также театральной студии;

6) постановка спектаклей и мероприятий, подготовка выпускных вечеров;

7) Совершенствование профессионального и методического уровня.

Дополнительные навыки Хорошо поставленная литературная и официальная речь написания.

Отличное знание русского и украинского языка.

Высокая скорость печати. Способность к аналитике Уникальность текстов - 95-100%

Базовое понимание html;

усидчивость, настойчивость и трудолюбие;

PC

MS Office Photoshop 5S Picassa

Pinnacle Studio