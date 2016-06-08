shell_execute

Дмитрий shell_execute

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программист PHP/SQL/C++/C#/ASM

Владение технологиями front-end: HTML5, CSS3, JS (jQuery, jQuery UI, Angular.js, Velocity.js)

Владение технологиями back-end: PHP 5.x (предпочтительно новее чем 5.4) знание CMS и Framework'ов - Wordpress , DLE, CakePHP 3.0.x, Yii2, Python, C/C++, MySQL, PostgreSQL, SQLite.

Langings:

http://bg61.ru/

http://mehclub.ru/

http://motomt.ru/

http://gidro-yamaha.ru/

http://motors.motomt.ru/

http://karkas.stroyfond.ru/

http://metall.stroyfond.ru/

http://sewor.ru/

PHPJavascriptPythonWordPressMySQLPostgreSQLHTMLjQuerySQLiteDLEYiiCakePHPSQL
Веб-программирование
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