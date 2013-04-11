Образование
СурГПУ факультет психологии и педагогики
(специальность—психолог, психолог управления, преподаватель психологии) с красным дипломом
Навыки, умения, знания
- Знание основ делопроизводства
- Умение работать с документами (в том числе в электронном виде)
- Знание тайм-менеджмента и умение организовывать свое время
- Умение найти подход к людям
Навыки работы с компьютером:
• Работа с базовым пакетом ПК (офис)
• Работа с интернетом и браузерами
• Высокая скорость печати
- Логическое мышление
- Знание математического анализа и умение его применять
Интересы и деятельность
Психология—разработка проектов, тренингов и их реализация, проведение диагностики, статистика, познание психологии как науки, написание статей на различные психологические темы
Менеджмент и управление персоналом
Сфера развлечений—организация и проведение праздничных мероприятий, оформление помещений
Секретариат
Фотография (фотограф)
Интернет
Личностные характеристики
Высокий уровень ответственности, коммуникабельность, мобильность, пунктуальность, быстрая обучаемость, целеустремленность, неконфликтность, усидчивость.