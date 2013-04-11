Образование

СурГПУ факультет психологии и педагогики

(специальность—психолог, психолог управления, преподаватель психологии) с красным дипломом

Навыки, умения, знания

- Знание основ делопроизводства

- Умение работать с документами (в том числе в электронном виде)

- Знание тайм-менеджмента и умение организовывать свое время

- Умение найти подход к людям

Навыки работы с компьютером:

• Работа с базовым пакетом ПК (офис)

• Работа с интернетом и браузерами

• Высокая скорость печати

- Логическое мышление

- Знание математического анализа и умение его применять

Интересы и деятельность

Психология—разработка проектов, тренингов и их реализация, проведение диагностики, статистика, познание психологии как науки, написание статей на различные психологические темы

Менеджмент и управление персоналом

Сфера развлечений—организация и проведение праздничных мероприятий, оформление помещений

Секретариат

Фотография (фотограф)

Интернет

Личностные характеристики

Высокий уровень ответственности, коммуникабельность, мобильность, пунктуальность, быстрая обучаемость, целеустремленность, неконфликтность, усидчивость.