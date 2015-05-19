Ученица 10 класса, участница олимпиад различного уровня по русскому, английскому языкам, истории, обществознанию, литературе. 4-й результат на региональном этапе по английскому и литературе. Победительница школьного этапа олимпиады "Русский медвежонок". Отличница учебы. Грамотна и трудолюбива. Редактирую тексты, могу осуществлять переводы на английский язык и писать статьи на различные темы. Хорошее знание ПК. Опыт работы с офисными программами - 5 лет.