Ученица 10 класса, участница олимпиад различного уровня по русскому, английскому языкам, истории, обществознанию, литературе. 4-й результат на региональном этапе по английскому и литературе. Победительница школьного этапа олимпиады "Русский медвежонок". Отличница учебы. Грамотна и трудолюбива. Редактирую тексты, могу осуществлять переводы на английский язык и писать статьи на различные темы. Хорошее знание ПК. Опыт работы с офисными программами - 5 лет.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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