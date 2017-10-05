shesheneva

Юлия shesheneva

 
31 годРоссия/Саратов
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Работаю с любым контентом: копирайтинг, постинг, транскрибация, администрирование сайтов

Здравствуйте!

Меня зовут Юлия. Предлагаю следующие услуги: 

  • разработка контент-плана для социальных сетей;
  • постинг в социальных сетях;
  • наполнение сайта контентом;
  • наполнение интернет-магазина;
  • копирайт и рерайт;
  • транскрибация аудио и видео записей
Сферы, в которых есть опыт работы:
  • Образование. Карьера.
  • Медицинская профилактика, ЗОЖ.
  • Служба заказа такси.
  • Автомоечный комплекс.
  • Натяжные потолки.
  • Торговый центр (мода, бьюти индустрия).
  • Студия балета.
  • Подушки для беременных.
  • Аптека.
Образование:
  • (Высшее - магистр рекламы и связей с общественностью)
Способы оплаты:

  • Сбербанк.
  • Яндекс деньги.
  • Webmoney.
Наполнение интернет магазина
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга