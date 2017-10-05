Работаю с любым контентом: копирайтинг, постинг, транскрибация, администрирование сайтов

Здравствуйте!

Меня зовут Юлия. Предлагаю следующие услуги:

разработка контент-плана для социальных сетей;

постинг в социальных сетях;

наполнение сайта контентом;

наполнение интернет-магазина;

копирайт и рерайт;

транскрибация аудио и видео записей

Образование. Карьера.

Медицинская профилактика, ЗОЖ.

Служба заказа такси.

Автомоечный комплекс.

Натяжные потолки.

Торговый центр (мода, бьюти индустрия).

Студия балета.

Подушки для беременных.

Аптека.

(Высшее - магистр рекламы и связей с общественностью)

Сферы, в которых есть опыт работы:Образование:Способы оплаты: