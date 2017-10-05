Работаю с любым контентом: копирайтинг, постинг, транскрибация, администрирование сайтов
Здравствуйте!
Меня зовут Юлия. Предлагаю следующие услуги:
- разработка контент-плана для социальных сетей;
- постинг в социальных сетях;
- наполнение сайта контентом;
- наполнение интернет-магазина;
- копирайт и рерайт;
- транскрибация аудио и видео записей
- Образование. Карьера.
- Медицинская профилактика, ЗОЖ.
- Служба заказа такси.
- Автомоечный комплекс.
- Натяжные потолки.
- Торговый центр (мода, бьюти индустрия).
- Студия балета.
- Подушки для беременных.
- Аптека.
- (Высшее - магистр рекламы и связей с общественностью)
- Сбербанк.
- Яндекс деньги.
- Webmoney.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга