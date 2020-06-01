shestak0ffaleks

sadfsdfsdf
Здравствуйте!
Меня зовут Шестаков Алексей. Создаю продающие сайты на WordPress с адаптивным дизайном.
➡Создам/доработаю сайт любой сложности: landing page, блог, интернет-магазин.
Сделаю любую работу:
- Проектирование UX/UI дизайна;
- Верстка и программирование;
- Наполнение контентом;
- Первоначальная SEO-оптимизация.
Я искренне люблю веб-разработку и интернет-маркетинг и активно изучаю новое.
Мои контакты:
Telegram: @AlexWe6
Электронная почта: [email protected]
Телефон: +7 (902) 965-10-71
Viber: +7 (902) 965-10-71
Лучше пишите, буду рад сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!