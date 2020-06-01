shestak0ffaleks

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Здравствуйте!

Меня зовут Шестаков Алексей. Создаю продающие сайты на WordPress с адаптивным дизайном.

➡Создам/доработаю сайт любой сложности: landing page, блог, интернет-магазин.

Сделаю любую работу:

- Проектирование UX/UI дизайна;

- Верстка и программирование;

- Наполнение контентом;

- Первоначальная SEO-оптимизация.

Я искренне люблю веб-разработку и интернет-маркетинг и активно изучаю новое.

Мои контакты:

Telegram: @AlexWe6

Электронная почта: [email protected]

Телефон: +7 (902) 965-10-71

Viber: +7 (902) 965-10-71

Лучше пишите, буду рад сотрудничеству.