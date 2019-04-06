shev_art_v

Копирование и разработка сайтов
Скопирую или создам сайт для Вас. Услуга включает:
1. Копирование или создание дизайна сайта;
2. Замена или добавление Ваших контактных данных;
3. Настройка отправки форм на e-mail (заявки будут приходить на Ваш email)
4. Установка простого редактора текстов (сможете изменить цену товара и описание)
Возможна дополнительная доработка сайта по договоренности.
Консультации бесплатно в любое время с 9:00 до 22:00.
Для начала работы от Вас нужна ссылка на сайт.
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