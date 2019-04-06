shev_art_v

Копирование и разработка сайтов

Скопирую или создам сайт для Вас. Услуга включает:

1. Копирование или создание дизайна сайта;

2. Замена или добавление Ваших контактных данных;

3. Настройка отправки форм на e-mail (заявки будут приходить на Ваш email)

4. Установка простого редактора текстов (сможете изменить цену товара и описание)

Возможна дополнительная доработка сайта по договоренности.

Консультации бесплатно в любое время с 9:00 до 22:00.

Для начала работы от Вас нужна ссылка на сайт.