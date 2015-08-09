shevchenkosv

Временно ищу удаленную работу

Образование:

2008 -2012 год

Представительство Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Севастополь

художественно-графический, преподаватель изобразительного искусства, Бакалавр

Опыт работы 2 года 2 месяца

Июль 2013 — по настоящее время2 года 2 месяца

СФ ЧАО СК "Авлита" Севастополь, www.avlita.com/

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

Транспортно-логистические комплексы, порты (воздушный, водный, железнодорожный)

Сбор и обработка документации; Организация отношений, упорядочение работ.)

Обо мне:

Личные качества: Пунктуальность, Обучаемость, позитивное отношение к работе, целеустремленность, энергичность, коммуникабельность,

исполнительность, желание зарабатывать.

Хобби: Веду группу под названием Художественные Выставки Севастополя, также администрирую группу Сообщество творческих людей в Севастополе, Событийний календарь Крыма.