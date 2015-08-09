shevchenkosv

Временно ищу удаленную работу
Образование:
2008 -2012 год
Представительство Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Севастополь
художественно-графический, преподаватель изобразительного искусства, Бакалавр
Опыт работы 2 года 2 месяца
Июль 2013 — по настоящее время2 года 2 месяца
СФ ЧАО СК "Авлита" Севастополь, www.avlita.com/
Перевозки, логистика, склад, ВЭД
- Транспортно-логистические комплексы, порты (воздушный, водный, железнодорожный)
Обо мне:
Личные качества: Пунктуальность, Обучаемость, позитивное отношение к работе, целеустремленность, энергичность, коммуникабельность,
исполнительность, желание зарабатывать.
Хобби: Веду группу под названием Художественные Выставки Севастополя, также администрирую группу Сообщество творческих людей в Севастополе, Событийний календарь Крыма.