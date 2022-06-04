Дизайн адаптивных сайтов, визиток, листовок, упаковок
*Обо мне:Меня зовут Дмитрий. Всю свою сознательную жизнь и детство я провёл в небольшом городке, расположенном в северной части Башкортостана, в Янауле. Начал интересоваться фрилансом ещё в далеком 2015-ом, однако заниматься графическим дизайном я начал лишь в 2017-ом году. Не имею яркого портфолио, т.к большая часть работ была удалена мной из-за моих неоправданных ожиданий и недостатка в качестве. Очень строго отношусь даже к наималейшем деталям. Адекватно воспринимаю критику. Берусь только за интересующие меня проекты.
*Порядок выполнения задания:
- Обсуждение техзадания в (где удобно);
- Создание концепта будущего дизайна с параллельным обсуждением хода работы;
- Создание будущего дизайна на основе концепта и желаниях заказчика;
- Оплата в полном размере в случае одобрения работы;
- Все файлы, которые использовались для создания проекта, а так же PSD/AI/XD/DN файлы будут размещены в удобном для вас облачном хранилище. Вы сможете самолично ознакомиться со всеми материалами, которые были использованы мной в процессе создания дизайна.
*Контактные данные:ВКонтакте: https://vk.com/dmshevc;
E-mail: [email protected].
*Программы, которые я использую:
- Adobe Photoshop CC;
- Adobe Illustrator CC;
- Adobe Dimension
- Adobe XD.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн для приложения SmartHome88 просмотров
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