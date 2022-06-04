shevcoff

Дмитрий shevcoff

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн адаптивных сайтов, визиток, листовок, упаковок

﻿*Обо мне: 

﻿Меня зовут Дмитрий. Всю свою сознательную жизнь и детство я провёл в небольшом городке, расположенном в северной части Башкортостана, в Янауле. Начал интересоваться фрилансом ещё в далеком 2015-ом, однако заниматься графическим дизайном я начал лишь в 2017-ом году. Не имею яркого портфолио, т.к большая часть работ была удалена мной из-за моих неоправданных ожиданий и недостатка в качестве. Очень строго отношусь даже к наималейшем деталям. Адекватно воспринимаю критику. Берусь только за интересующие меня проекты.

*Порядок выполнения задания:

  • Обсуждение техзадания в (где удобно);
  • Создание концепта будущего дизайна с параллельным обсуждением хода работы;
  • Создание будущего дизайна на основе концепта и желаниях заказчика;
  • Оплата в полном размере в случае одобрения работы;
  • Все файлы, которые использовались для создания проекта, а так же PSD/AI/XD/DN файлы будут размещены в удобном для вас облачном хранилище. Вы сможете самолично ознакомиться со всеми материалами, которые были использованы мной в процессе создания дизайна.

﻿*Контактные данные:

ВКонтакте: https://vk.com/dmshevc;

E-mail: [email protected].

﻿﻿*Программы, которые я использую:﻿

  • Adobe Photoshop CC;
  • Adobe Illustrator CC;
  • Adobe Dimension
  • Adobe XD.

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга