Дизайн адаптивных сайтов, визиток, листовок, упаковок

﻿*Обо мне:

Меня зовут Дмитрий. Всю свою сознательную жизнь и детство я провёл в небольшом городке, расположенном в северной части Башкортостана, в Янауле. Начал интересоваться фрилансом ещё в далеком 2015-ом, однако заниматься графическим дизайном я начал лишь в 2017-ом году. Не имею яркого портфолио, т.к большая часть работ была удалена мной из-за моих неоправданных ожиданий и недостатка в качестве. Очень строго отношусь даже к наималейшем деталям. Адекватно воспринимаю критику. Берусь только за интересующие меня проекты.

*Порядок выполнения задания:

Обсуждение техзадания в (где удобно);

Создание концепта будущего дизайна с параллельным обсуждением хода работы;

Создание будущего дизайна на основе концепта и желаниях заказчика;

Оплата в полном размере в случае одобрения работы;

Все файлы, которые использовались для создания проекта, а так же PSD/AI/XD/DN файлы будут размещены в удобном для вас облачном хранилище. Вы сможете самолично ознакомиться со всеми материалами, которые были использованы мной в процессе создания дизайна.

﻿*Контактные данные:

E-mail: [email protected].

﻿﻿*Программы, которые я использую:﻿