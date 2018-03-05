shevcov01

Андрей shevcov01

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Менеджер проектов

Управление жизненным циклом проекта (инициация,разработка плана реализации с использованием различных методологий). С

последующим внедрением программного обеспечения с целью автоматизации (CRM,

электронный чек-лист и т.д.) и оптимизации соответствующих бизнес-потребностей.

Разработка схем мотивациисотрудников, индивидуальных KPI (внедрение и мониторинг). Опыт внедрения

методов Agile (Scrum) в работу отдела.

Анализ показателей розничнойсети для контроля и поиска областей улучшения (GP, Sales, отзывы

покупателей/показатели лояльности - риски,%, NPS).    