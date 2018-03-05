Менеджер проектов
Управление жизненным циклом проекта (инициация,разработка плана реализации с использованием различных методологий). С
последующим внедрением программного обеспечения с целью автоматизации (CRM,
электронный чек-лист и т.д.) и оптимизации соответствующих бизнес-потребностей.
Разработка схем мотивациисотрудников, индивидуальных KPI (внедрение и мониторинг). Опыт внедрения
методов Agile (Scrum) в работу отдела.
Анализ показателей розничнойсети для контроля и поиска областей улучшения (GP, Sales, отзывы
покупателей/показатели лояльности - риски,%, NPS).
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