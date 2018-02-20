shevstovyan

Молодой копирайтер с огромным желанием развиваться

Являюсь профессиональным копирайтером. Работаю больше года.

Со своей стороны гарантирую вам написание высококачественных текстов. Хорошо разбираюсь в SEO и различных современных методах оптимизации. Все мои тексты имеют высокие конверсию и уникальность. Продающие тексты, презентации, газетные и журнальные статьи, коммерческие предложения, листовки, одностраничники – это и многое другое пишу очень часто и со знаком качества! Обратившись ко мне, Вы будете довольны результатом!

Всегда готов к сотрудничеству!