shevtsovaju

Привет 👋 Меня зовут Юлия

Мне 19 лет Я студентка польского университета по специальности кино и телепродюсирование (Film and TV management) 

Обладаю профессиональными знаниями в сфере креативного контента и продюсирования

Владею пятью языками,такими как:

Русский-C2

Украинский-С2

Польский-С1

Английский-B2

Базовые знания в немецком (А2) и итальянских языках Я могу стать твоей правой рукой в ведении Инстаграм профиляГотова работать на постоянной основе,с занятостью от 3-7 часов/день или же с гибким графиком Чтобы немного освободить твоё время Я помогу Написать пост или отредактировать Создать визуал,обработать фото (ретушь лица,тела+цветокоррекция+фильтры)Разобрать Директ ,взаимодействовать с аудиторией,ответить на комментарии,почистить от негатива и спама.Создать рекламный макет Напомнить вам о рекламе Принять заявки на закрытый аккаунт

‼Имею опыт в работе переводчика-рерайтера Легко обучаюсь новому,исполнительна и ответственна в работе.

Мой контактный номер телефона +380953244275(telegram)