Продвижение в социальных сетях

Привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсь на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное Инстаграм-агентство Brand U!

Мне нужно учиться на реальном проекте. Мое предложение: я БЕСПЛАТНО на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу. Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете. От вас требуется только:

1. Дать свое согласие

2. Передать мне логин и пароль

3. Отвечает на мои вопросы/предоставить на съёмку товара или дать фото

4. Выделить на рекламу от 50 у.е, когда будет нужно. Эти деньги вы платите Инстаграма, а не мне в карман.

Ну что, работаем?