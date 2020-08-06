Java программист

Общий опыт работы программистом 15 лет. Специализация на Java Web, Spring, JavaScript/jQuery. Могу создавать настольные приложения, работал с Delphi/C++ Builder с 2002 по 2008 год. Работал как для больших организаций с сотнями пользователей, так и небольшими.

Создаю разнообразные хозяйственные программы, базы данных. Парсингом не занимаюсь.

На некотором уровне владею Linux программированием. Могу создавать и поддерживать для вас небольшие программы, утилиты базы данных, курсовые, дипломы.

Отдельная статья: для небольших задачек готов разобраться в редких языках типа Rust, Go, D, Haskell, Scala. Мне это интересно самому.

Совсем мелкие вещи за 200руб лучше не ко мне. Моя работа стоит минимум 1000 рублей, но вы можете предложить мне действительно серьезные проекты.

Полностью под ключ сайты не создаю, но могу принять участие в команде, делая программистскую часть работы. На постоянную работу не рассчитываю, так как основная работа есть и так.

Код тщательно комментирую, применяю стандартные техники, так что после меня программу можно нормально поддерживать.