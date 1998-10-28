shidaria98

Дата рождения: 28.10.1998
Адрес: Praça Teófilo Braga, 1, 3ºDTO,Alfornelos, Лиссабон, Португалия
Телефон: +351 966 386 858
E-mail: [email protected]
Социальные сети:
Facebook -facebook.com/daria.shiliaeva
Instagram - @dy_shidaria
Образование:
Среднее:
2006-2014 - БОУ УР “Удмуртская Государственнаянациональная гимназия имени Кузебая Герда”
2015-2018 - EscolaSecundária de Albufeira, специализация: Línguas eHumanidades (Языки и социальные науки)
Высшее:
2018 - посегодняшнийдень - UniversidadeCatólica de Lisboa (Католический Лиссабонский Университет), специальность RelaçõesInternacionais e Ciência Política (Международные отношения и Политика), Лиссабон, Португалия
Опытработы:
май 2016- сентябрь 2018 “Portugal100%”, LDA, Albufeira
должность - менеджер
сентябрь 2015 - май 2016 “CorkAll”, LDA, Albufeira
должность- менеджер
май 2012 - ноябрь 2015 СтильАнтиСтресс (styleantistress.ru),
должность - менеджер социальныхсетей
май 2013 -ноябрь 2015 “УдмуртДунне”, Республиканская
общественно-политическаягазета
должность- внештатный корр.
Дополнительная информация:
Знание языков: Русский - родной, Удмуртский -родной, Португальский - С1, Английский - B2 (Academic IELTS), Испанский - A2
Профессиональные навыки:
-Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя
-Монтаж видео, работа с изображением
-Планирование проектов, Организация и проведение мероприятийАдминистративная деятельность
-Письменный перевод (русский-английский, английский-русский,португальский-русский, русский португальский)
Личные качества:
собранность, внимательность,пунктуальность, умение анализировать, здоровый перфекционизм, умение
устанавливать контакты с людьми иработать в команде, ответственность, исполнительность, высокая
работоспособность, стрессоустойчивость
Рекомендации:
Швецова ТатьянаВиссарионовна зам. директора “БОУ УР “УГНГ им.К.Герда“, e-mail -
Рябинина ЗинаидаКирилловна, гл.редактор Республиканскойобщественно-политической газеты “Удмурт дунее”, e-mail - [email protected]
Helena Dias, директор “Portugal100%”, LDA, e-mail [email protected]