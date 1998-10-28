shidaria98

Переводчик, копирайтер, рерайтер

Дата рождения: 28.10.1998

Адрес: Praça Teófilo Braga, 1, 3ºDTO,Alfornelos, Лиссабон, Португалия

Телефон: +351 966 386 858

E-mail: [email protected]

Социальные сети:

Vk.com - vk.com/shiliaeva

Facebook -facebook.com/daria.shiliaeva

Instagram - @dy_shidaria

Образование:

Среднее:

2006-2014 - БОУ УР “Удмуртская Государственнаянациональная гимназия имени Кузебая Герда”

2015-2018 - EscolaSecundária de Albufeira, специализация: Línguas eHumanidades (Языки и социальные науки)

Высшее:

2018 - посегодняшнийдень - UniversidadeCatólica de Lisboa (Католический Лиссабонский Университет), специальность RelaçõesInternacionais e Ciência Política (Международные отношения и Политика), Лиссабон, Португалия

Опытработы:

май 2016- сентябрь 2018 “Portugal100%”, LDA, Albufeira

должность - менеджер

сентябрь 2015 - май 2016 “CorkAll”, LDA, Albufeira

должность- менеджер

май 2012 - ноябрь 2015 СтильАнтиСтресс (styleantistress.ru),

должность - менеджер социальныхсетей

май 2013 -ноябрь 2015 “УдмуртДунне”, Республиканская

общественно-политическаягазета

должность- внештатный корр.

Дополнительная информация:

Знание языков: Русский - родной, Удмуртский -родной, Португальский - С1, Английский - B2 (Academic IELTS), Испанский - A2

Профессиональные навыки:

-Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя

-Монтаж видео, работа с изображением

-Планирование проектов, Организация и проведение мероприятийАдминистративная деятельность

-Письменный перевод (русский-английский, английский-русский,португальский-русский, русский португальский)

Личные качества:

собранность, внимательность,пунктуальность, умение анализировать, здоровый перфекционизм, умение

устанавливать контакты с людьми иработать в команде, ответственность, исполнительность, высокая

работоспособность, стрессоустойчивость

Рекомендации:

Швецова ТатьянаВиссарионовна зам. директора “БОУ УР “УГНГ им.К.Герда“, e-mail -

Рябинина ЗинаидаКирилловна, гл.редактор Республиканскойобщественно-политической газеты “Удмурт дунее”, e-mail - [email protected]

Helena Dias, директор “Portugal100%”, LDA, e-mail [email protected]