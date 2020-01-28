Контекстная реклама / Яндекс.Директ / Google AdWords / Facebook / Instagram
О себе:
Занимаюсь созданием и настройкой контекстной рекламы в Google и Яндекс;
Созданием и настройкой таргетированной рекламы в Facebook (Instagram);
Анализом результатов рекламных кампаний, ведение отчетности;
Созданием сайтов на базе Тильда.
Порядок работы:
Приступаю к работе только после полного согласования проекта с заказчиком.
Работаю только по предоплате или безопасной сделке.
Работая со мной, вы получаете услуги в точные сроки.
По окончанию работы я всегда поддерживаю свой продукт.
Контакты:
Почта: [email protected]
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