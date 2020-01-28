Контекстная реклама / Яндекс.Директ / Google AdWords / Facebook / Instagram

О себе:

Занимаюсь созданием и настройкой контекстной рекламы в Google и Яндекс;

Созданием и настройкой таргетированной рекламы в Facebook (Instagram);

Анализом результатов рекламных кампаний, ведение отчетности;

Созданием сайтов на базе Тильда.

Порядок работы:

Приступаю к работе только после полного согласования проекта с заказчиком.

Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Работая со мной, вы получаете услуги в точные сроки.

По окончанию работы я всегда поддерживаю свой продукт.

Контакты:

Почта: [email protected]