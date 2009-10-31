Дизайнер полиграфии, цветокорректор, ретушер, фотограф
Работаю в направлениях:
- обработка фотографий ( цветокоррекция, ретушь, стилизация);
- коллаж и монтаж (свадебная книга, wedding book);
- дизайн полиграфии (визитки, буклеты, флаеры, обложки, упаковка);
- коммерческая фотография.
Портфолио
- Свадебное101 просмотр
- Свадебная книга, разворот207 просмотров
- Свадебная книга, разворот221 просмотр
- Разворот свадебной книги из фотографии197 просмотров
- Меломанка287 просмотров
- Диспенсер Шабо102 просмотра
- Разные штуки107 просмотров
- Диспенсеры102 просмотра
- Диспенсер Крыница121 просмотр
- Диспенсер Durex109 просмотров
- Чёртова мельница155 просмотров
- Семейный отдых137 просмотров