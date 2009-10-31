shilanagig

Екатерина Упит shilanagig

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Дизайнер полиграфии, цветокорректор, ретушер, фотограф

Работаю в направлениях:

- обработка фотографий ( цветокоррекция, ретушь, стилизация);

- коллаж и монтаж (свадебная книга, wedding book);

- дизайн полиграфии (визитки, буклеты, флаеры, обложки, упаковка);

- коммерческая фотография.

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