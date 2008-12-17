Контакты: e-mail: [email protected] isq 343265911

Р Е З Ю М Е:

Д И З А Й Н Е Р

1. Специализация: полиграфия, фирменный стиль, препресс, объемные конструкции (торговые и

выставочные стенды)

2. ФИО: Кузнецова Наталья Валерьевна

3. Место проживания: Москва

4. Образование: высшее, ГУЗ (Государственный Университет по Землеустройству), факультет архитектуры, специальность «архитектура», год окончания 1993

5. Опыт работы:

2002-2008 «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (производство компьютерной техники, клиника косметология-стоматология, дизайнер (в штате). Обязанности: дизайн, фотосъемка, верстка и препресс рекламных материалов (брошюры, рекламные модули в журналы (Forbes, Man's Health, Computerra, Русский Репортер, Бизнес-Журнал, Game.exe, LAN, Сети и системы связи, Upgrade (и другая IT-пресса), Club 4x4 (и другие автожурналы), Cosmopolitan, Mary Claire, ELLE, Салон Красоты, Красота в Москве) листовки, буклеты, воблеры, плакаты, каталоги, календари, упаковка (компьютеры, периферия, компакт-диски, пакеты), визитки, корпоративные открытки, работа над фирменным стилем, разработка новых логотипов, разработка и оформление корпоративных стендов для выставок и мест продаж, создание презентаций, работа с типографиями, цветовые решения для корпусов продукции (компьютеры, информационные киоски, кассовые аппараты), работа с сувенирной продукцией;

www.kraftway.ru www.clinic.kraftway.ru

1998-2002 «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», дизайнер (фриланс) Обязанности:разработка, верстка и препресс рекламных материалов, работа с типографиями;

1997 типография «Рамм», дизайнер. Обязанности: дизайн самоклеющихся этикеток (продукты питания, напитки, бытовые товары), работа с готовыми этикетками заказчика, препресс под ролевую (флексографическую) печать (4-, 5-, 7-красочные машины типа Nilpeter);

1996-1997 ИЧП «Дизайн-Сервис», макетчик (в штате). Обязанности: изготовление рекламных модулей, моделирование и оформление интерьера;

1996 РА при фирме «Вапол» (продажа бытовой техники), (фриланс), дизайнер. Обязанности: изготовление рекламных модулей и фирменного стиля по заданиям заказчиков РА;

1996 ООО Апис-Сервис, начальник дизайн-лаборатории (швейное предприятие). Обязанности: создание каталогов продукции, наружной рекламы, оформление салона-магазина, работа с шелкографией (изготовление матриц для шелкографической печати), организация фотосъемок продукции;

1994 Еженедельник Computer World, дизайнер-стажер. Обязанности: цветовое и композиционное оформление полос еженедельника, обработка фото и иллюстраций для печати, фотомонтаж, создание иллюстрационного материала;

6. Знание компьютерных программ: Adobe Photoshop CS3, Adobe InDesign CS3, Adobe Illustrator CS3, Corel Draw, QuarkXpress, ArchiCAD, 3D Studio MAX, Adobe Acrobat Professional , Microsoft Power Point, офисные приложения: Word, Outlook Еxpress;