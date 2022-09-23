Менеджер проектов в EdTech

Напишу весь свой опыт в работе

С самого нуля в компании начал заниматься проектом по созданию программ обучения для руководителей. В сжатые сроки нужно было запустить проект

Проводил встречи с крупными компаниями РФ в них входили, Лукойл, Суперджоб, ИВИ, МТС, СберОбразование, ВТБ, OZON и др. По возможным интеграциям

Основные достижения:

- Планирование и постановка задач на неделю, месяц, квартал и год

- Провёл съемки в 5 регионах России удаленно, нашёл спикеров, подрядчиков, студию

- Также помогал в проведении видео кейсов студентов возрастной категории для блога в компанию

- Отправил 225 физических писем в корпорации РФ для дальнейшей коммуникации (письмо, книга о компании) Привлекли 17 новых партнеров.

- Помог запустить курс с Генеральным директором по теме топ-менеджмента. За месяц с момента запуска заработали 3 млн рублей

- Раз в две недели запускали вебинары на тему IT

- Выполнил квартальный KPI за два месяца

- Вел проект по дальнейшему трудоустройству студентов, для дальнейшего развития студентов

Основные задачи:

- Анализ/написание ТЗ нового функционала

- Оценка и контроль затрат на реализацию, сроков и методов для сбора данных - Контроль сроков

- Аналитика

- Координация работ с разными командами

- Развитие продукта

Руководил проектом DoWear параллельно со школой по макияжу, от покупки домена до конечного результата

- Анализ рынка, анализ конкурентов

- Ежедневные планерки, контроль сроков и отчет

- Собрал свою команду из 7 человек

- Разработал красивый продающий лендинг и повысил конверсию с 5% до 10%

- Технически отвечал за процесс вебинаров, подключение, настройка

- Разработал автоворонку

- Маркетинг, смс рассылки, e-mail рассылки, подогревание аудитории - Составлял презу для вебинара максимально продажную)

- Настройка AMOCRM клиентской базы данных

- Настройка телефонии PBX

- На данный момент выручка компании составляет 7 млн +

Основные обязанности:

- Ежедневный свод и анализ продукта

- Доработка презентации, каждый день что то переделывал

- Ежедневный созвон с сотрудниками компании, по выполнению плана, маркетинг, дизайн, продажи