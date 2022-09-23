Напишу весь свой опыт в работе
С самого нуля в компании начал заниматься проектом по созданию программ обучения для руководителей. В сжатые сроки нужно было запустить проект
Проводил встречи с крупными компаниями РФ в них входили, Лукойл, Суперджоб, ИВИ, МТС, СберОбразование, ВТБ, OZON и др. По возможным интеграциям
Основные достижения:
- Планирование и постановка задач на неделю, месяц, квартал и год
- Провёл съемки в 5 регионах России удаленно, нашёл спикеров, подрядчиков, студию
- Также помогал в проведении видео кейсов студентов возрастной категории для блога в компанию
- Отправил 225 физических писем в корпорации РФ для дальнейшей коммуникации (письмо, книга о компании) Привлекли 17 новых партнеров.
- Помог запустить курс с Генеральным директором по теме топ-менеджмента. За месяц с момента запуска заработали 3 млн рублей
- Раз в две недели запускали вебинары на тему IT
- Выполнил квартальный KPI за два месяца
- Вел проект по дальнейшему трудоустройству студентов, для дальнейшего развития студентов
Основные задачи:
- Анализ/написание ТЗ нового функционала
- Оценка и контроль затрат на реализацию, сроков и методов для сбора данных - Контроль сроков
- Аналитика
- Координация работ с разными командами
- Развитие продукта
Руководил проектом DoWear параллельно со школой по макияжу, от покупки домена до конечного результата
- Анализ рынка, анализ конкурентов
- Ежедневные планерки, контроль сроков и отчет
- Собрал свою команду из 7 человек
- Разработал красивый продающий лендинг и повысил конверсию с 5% до 10%
- Технически отвечал за процесс вебинаров, подключение, настройка
- Разработал автоворонку
- Маркетинг, смс рассылки, e-mail рассылки, подогревание аудитории - Составлял презу для вебинара максимально продажную)
- Настройка AMOCRM клиентской базы данных
- Настройка телефонии PBX
- На данный момент выручка компании составляет 7 млн +
Основные обязанности:
- Ежедневный свод и анализ продукта
- Доработка презентации, каждый день что то переделывал
- Ежедневный созвон с сотрудниками компании, по выполнению плана, маркетинг, дизайн, продажи