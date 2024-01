M?nh Ph??ng Ho?ng

“Ta ch?ng qua ch? l?y tr?m m?t h?t tr?n ch?u c?a n?ng, c?n n?ng l?i l?y tr?m c? tr?i tim ta.”

Trong cu?c ??i c?a Tang T?, ngo?i H? H?u T? Kh?m ra c?n c? h?nh b?ng c?a T? M? H?n. ??y c? l? l? nh?n v?t ?? l?y ?i r?t nhi?u n??c m?t c?a ??c gi?. T? M? H?n y?u Tang T? t? nh?ng ng?y n?ng c?n theo h?n h?c l? nghi ? ng?i ch?a nh? trong ng? Tr??ng ??i. Cho ??n m?y n?m sau g?p l?i, h?n v?n m?t l?ng y?u n?ng. Nh?ng gi? ??y, h?n ?? kh?ng c?n l? v? ti?n sinh c?a ri?ng n?ng n?a, h?n l? H?n V??ng – chi?n th?n c?a B?c qu?c.

T?nh y?u c?a T? M? H?n gi?nh cho Tang T? kh?ng cu?ng nhi?t nh? H? H?u T? Kh?m m? l?ng l?, dung d?. H?n kh?ng d?m hi v?ng c? ???c n?ng. H?n ch? ??nh ? b?n b?o v?, d?i theo n?ng. B?i l?, c? m?t ??i T? M? H?n kh?ng mu?n tranh ??u, h?n ch? mu?n s?ng an y?n ??n gi?. C?n Tang T?, n?ng sinh ra ?? kh?ng ??nh gi? tr? c?a m?nh. H?n bi?t, n?ng v? h?n qu? kh?c nhau v? l? t??ng s?ng. Nh?ng h?n hi?u H? H?u T? Kh?m s? gi?p n?ng ??t ???c nh?ng nguy?n v?ng c?a m?nh. V? th?, d? ?au l?ng khi t?nh c?m kh?ng bao gi? ???c tho?t ra th?nh l?i, h?n v?n c?u ch?c cho n?ng v? H? H?u T? Kh?m ???c m?t ??i h?nh ph?c.

Tr?n th? gian n?y, li?u c? m?y ai ???c y?u nh? c?ch T? M? H?n y?u Tang T?? Y?u nh?ng mong mu?n ng??i ?y t?m ???c h?nh ph?c tr?n v?n b?n c?nh ng??i th?c s? ph? h?p.

Li?u Tang T? c? y?u T? M? H?n hay kh?ng? Kh?ng ??nh l? c?. Nh?ng ??y l? l?ng ?i m?, k?nh tr?ng gi?nh cho v? ti?n sinh ?? c? c?ng d??ng d?c n?ng nh? m?t ng??i cha. V?y m?i n?i, T? M? H?n v? Tang T? ch?ng qua ch? l? m?t ?o?n duy?n m?ng. H? t?nh c? g?p nhau nh?ng m?i m?i ch?ng th? s?nh vai chung ???ng.