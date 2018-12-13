shipychka28

Cпециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Меня зовут Людмила. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети

Яндекса. Я прошла обучение по тренингу «Специалист по интернет-рекламе 3.0» у выдающихся специалистов по рекламе. В данном тренинге я изучила современные технологии рекламы и предлагаю внедрить их для Вас, то есть настроить вам рекламу в Рекламной Сети Яндекса бесплатно, а взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Прошу обратить Ваше внимание на то, что, хотя я и начинающий специалист, без опыта работы в данной сфере, но имею ряд преимуществ, связанных с тем, что:

- я только что прошла обучение, поэтому владею актуальными знаниями, которые включают все последние изменения по настройке и оформлению рекламы;

- перед началом рекламной кампании провожу качественный аудит Ваших конкурентов, целью которого является анализ Вашей конкурентоспособности с последующими предложениями по её увеличению;

- владею техниками по усилению картинок в рекламной кампании, целью которого является увеличение заметности рекламного объявления в сети;

- в рекламной кампании применяю специальные рекламные шрифты;

- настройку рекламной кампании провожу бесплатно, от вас попрошу только отзыв о моей работе, для наработки моего кейса.

Если вам интересно данное предложение, то мы можем обсудить его детальнее.