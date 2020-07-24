shirkalinata

Татьяна Картавых shirkalinatashirkalinata
29 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Специалист по продвижению Instagram / SMM-менеджер
Владение программами/сервисами:
- Photoshop, Canva, Inshot;
- Главред;
- SMMplanner;
- Ads Manager Facebook.
- Разработка и реализация SMM-стратегии;
- Генерация контента;
- Составление контент-плана для публикаций;
- Проведение рекламных кампаний и акций;
- Привлечение привлечение целевой аудитории, увеличение количества подписчиков;
- Подготовка материалов (тексты, фото, видео) для размещения в социальных сетях;
- Настройка таргетированной рекламы и анализ ее эффективности;
- Помощь в определении целевой аудитории.
Действие аккаунта приостановлено!