shirkalinata

Татьяна Картавых shirkalinata

 
29 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Специалист по продвижению Instagram / SMM-менеджер

Владение программами/сервисами: 

  • Photoshop, Canva, Inshot;
  • Главред;
  • SMMplanner;
  • Ads Manager Facebook.
Ключевые навыки: 

  • Разработка и реализация SMM-стратегии;
  • Генерация контента;
  • Составление контент-плана для публикаций;
  • Проведение рекламных кампаний и акций;
  • Привлечение привлечение целевой аудитории, увеличение количества подписчиков;
  • Подготовка материалов (тексты, фото, видео) для размещения в социальных сетях;
  • Настройка таргетированной рекламы и анализ ее эффективности;
  • Помощь в определении целевой аудитории.