дизайнер\фотограф

Дизайн полиграфической продукции, разработка материалов под печатную продукцию.

Разработка макетов любой сложности.

Дизайн кухонных фартуков.

Дизайн фото обоев на любой размер, в базе есть более 200 000 качественных изображений, а так же изображение под заказ....

подготовка макетов к интерьерной печати, полноформатной печати...