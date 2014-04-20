shirok_off

Дмитрий shirok_off

 
38 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
дизайнер\фотограф

Дизайн полиграфической продукции, разработка материалов под печатную продукцию.

Разработка макетов любой сложности.

Дизайн кухонных фартуков.

Дизайн фото обоев на любой размер, в базе есть более 200 000 качественных изображений, а так же изображение под заказ....

подготовка макетов к интерьерной печати, полноформатной печати...

Портфолио
Наружная реклама
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#708
Фирменный стиль
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#709
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#730
Дизайн продукции
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#783
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1892