дизайнер\фотограф
Дизайн полиграфической продукции, разработка материалов под печатную продукцию.
Разработка макетов любой сложности.
Дизайн кухонных фартуков.
Дизайн фото обоев на любой размер, в базе есть более 200 000 качественных изображений, а так же изображение под заказ....
подготовка макетов к интерьерной печати, полноформатной печати...
Портфолио
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