Дизайнер, маркетолог
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Портфолио
- Баннер для наружной рекламы187 просмотров
- Баннер для наружной рекламы353 просмотра
- Баннер для наружной рекламы189 просмотров
- Наружная реклама117 просмотров
- Наружная реклама145 просмотров
- Листовка173 просмотра
- Дизайн на сайт125 просмотров
- Подарочная карта и подарочный конверт160 просмотров
- Новогодний баннер билборд357 просмотров
- Дизайн для холодильного оборудования136 просмотров
- Простой дизайн для входной группы.136 просмотров
- Дизайн этикетки121 просмотр