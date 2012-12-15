Самый эрудированый рерайтер: любая область, любая тема - зачетная статья!!!

По образованию политолог международник! Имеется колоссальный опыт в написании научных и публицистических статей! Кто был студентом, тот 100% знает, что написание рефератов и курсовых это сплошной рерайтинг, собственно, этим и занималась все четыре года!

Сочинять статьи, как и переделывать их, особого труда для меня не составляет, а даже наоборот - доставляет удовольствие.

Готова к сотрудничеству по достойной оплате; предпочтительней партнерские отношения на постоянной основе.

Обсудить все подробности совместной работы можно по телефону +380962833455,

либо посредством личных сообщений ВКонтакте http://vk.com/id77348372

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