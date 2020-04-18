shitskayaa

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ

Занимаюсь настройкой и ведением рекламы в социальных сетях, а также специализируюсь на продвижении Вашего сайта в Яндекс Direct и Google ADwords, анализирую качество каждой рекламной кампании и предоставляю всю необходимую отчетность по проделанной работе.

Главным моим достоинством является неограниченная генерация интереснейших идей и ответственный подход к любому Вашему заданию.

Занимаюсь таргетингом не так давно, но очень заинтересованна в успехе, поэтому могу гарантировать полное погружение в ту или иную задачу.

Нужно для заказа:

Для удобства нашего с Вами сотрудничества опишите подробно цели и задачи, предоставьте максимально возможное кол-во полезной для меня информации касательно заказа. Расскажите, чего Вы ждете от моей работы.