Партнерская работа с профессионалами - путь к успеху!

Я - действующий директор по персоналу. Опыт работы более 20 лет. Знаю все направления работы с персоналом. Есть много авторских работ.

Хобби: 1. Снимаю праздники и делаю видео ролики для детских садиков и школ. Титры, фоновая музыка, убираю огрехи, возникающие в процессе съемки.

2. Пишу курсовые работы для тех, кто очень хочет стать ичаром, но просто некогда. Так как я влюблена в эту профессию, то пишу о своем опыте и добавляю авторские решения в работу.