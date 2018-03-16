Партнерская работа с профессионалами - путь к успеху!
Я - действующий директор по персоналу. Опыт работы более 20 лет. Знаю все направления работы с персоналом. Есть много авторских работ.
Хобби: 1. Снимаю праздники и делаю видео ролики для детских садиков и школ. Титры, фоновая музыка, убираю огрехи, возникающие в процессе съемки.
2. Пишу курсовые работы для тех, кто очень хочет стать ичаром, но просто некогда. Так как я влюблена в эту профессию, то пишу о своем опыте и добавляю авторские решения в работу.
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Портфолио
- Создание Локально-Нормативных актов, Рефератов127 просмотров
- Детские праздники в детском саду196 просмотров
Видеомонтаж
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$5/час
от $5от 3 часов
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