Образование: высшее; 2000-2005 Сумской государственный университет, инженерный факультет
Опыт работы: САПР (AutoCAD, Компас-3D, и др.), чертежи и 3D модели любой сложности
E-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
13 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа выполнена на очень высоком уровне! Молодец, Иван! Очень ответственно отнесся к выполнению данного проекта. буду работать с Вами в дальнейшем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Доволен сотрудничеством с Еленой на все 100%! Четкое задание, своевременная оплата оставили только наилучшие впечатления. Всем рекоментую!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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