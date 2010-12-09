shkiper911

Иван shkiper911

 
40 летУкраина/Сумы
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Образование: высшее; 2000-2005 Сумской государственный университет, инженерный факультет

Опыт работы: САПР (AutoCAD, Компас-3D, и др.), чертежи и 3D модели любой сложности

E-mail: [email protected]

AutoCAD3D-модель
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Отзывы заказчиков
mongolor
Максим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
13 лет назад
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antoshka
Елена 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по КОМПАС
Курсовая работа выполнена на очень высоком уровне! Молодец, Иван! Очень ответственно отнесся к выполнению данного проекта. буду работать с Вами в дальнейшем.
Отличный заказчик! Доволен сотрудничеством с Еленой на все 100%! Четкое задание, своевременная оплата оставили только наилучшие впечатления. Всем рекоментую!
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