Ретушь фото, создание уникального дизайна логотипа, упаковок, листовок, визиток, шапок профиля, фотосъемка и видеосъемк

Меня зовут Анастасия, я являюсь фотографом, видеографом и дизайнером в нескольких сферах. Всегда готова обсудить с Вами детали заказа и проявить свою креативность. К каждому проекту подойду максимально ответственно и качественно. Имею опыт в создании, разработке различных дизайнов и также присутствует большое желание развиваться.

Работаю с программами из линейки Adobe, Coral Draw и др.