shleingo95

Нужно сделать точную копию сайта/сервиса отзывов (без наполнения, но полностью со всей механикой). Внести пару изменений, загрузить на хостинг подключить к БД.
Как копирайтер с опытом работы, я способен создавать привлекательные и эффективные тексты для различных целей и аудиторий. Я имею навыки написания в различных стилях и форматах, от коротких заголовков до длинных статей и рекламных кампаний.
Я глубоко понимаю, что хорошее содержание - это ключевой фактор успешной онлайн-стратегии. Поэтому я всегда нацелен на создание контента, который не только привлекает внимание, но и удерживает его, вызывает эмоции и повышает конверсию.
Мой подход к работе включает анализ целевой аудитории, изучение конкурентов и сильных сторон бренда, чтобы создать уникальное и привлекательное сообщение. Я также умею работать в команде и готов взять на себя роль лидера проекта, чтобы обеспечить своевременное выполнение задач.
Я обладаю отличными навыками коммуникации и способен работать на разных языках, что позволяет мне создавать мультиязычный контент. Я всегда готов к новым вызовам и стремлюсь к постоянному развитию своих профессиональных навыков в сфере копирайтинга.
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