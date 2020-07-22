shmelevaWork

Юлия Шмелева shmelevaWork

 
29 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Маркетолог экспертных продаж

Опыт работы:

7 лет. Работа над проектами из различных сфер, в том числе и "мягких":

  • Интернет-маркетинг
  • ИТ-аутсорсинг
  • Строительство
  • E-commerce одежда/косметика
  • Тренинговый центр
  • Психологическая практика
  • Интеграция CRM
  • Event-маркетинг
Опора на аналитику и проработку смыслов.

Профессиональные навыки:

  • Разработка стратегии
  • Проработка и сужение ниши, определение ЦА, смыслов,
  • Упаковка предложения, УТП
  • Разработка сайтов под предложение
  • Разработка маркетинговых материалов
  • Контроль и организация ведения рекламы в онлайн (контекст, таргетинг в соц.сетях, блоггинг)
  • Внедрение CRM
  • Сквозная аналитика
Личные качества:
  • Погружение в тему
  • Перфекционизм
  • KPI считаю прибыль
  • беру не все проекты
Портфолио