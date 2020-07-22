Юлия Шмелева shmelevaWorkshmelevaWork
29 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Маркетолог экспертных продаж
Опыт работы:
7 лет. Работа над проектами из различных сфер, в том числе и "мягких":
- Интернет-маркетинг
- ИТ-аутсорсинг
- Строительство
- E-commerce одежда/косметика
- Тренинговый центр
- Психологическая практика
- Интеграция CRM
- Event-маркетинг
Профессиональные навыки:
- Разработка стратегии
- Проработка и сужение ниши, определение ЦА, смыслов,
- Упаковка предложения, УТП
- Разработка сайтов под предложение
- Разработка маркетинговых материалов
- Контроль и организация ведения рекламы в онлайн (контекст, таргетинг в соц.сетях, блоггинг)
- Внедрение CRM
- Сквозная аналитика
- Погружение в тему
- Перфекционизм
- KPI считаю прибыль
- беру не все проекты
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин одежды126 просмотров