Маркетолог экспертных продаж

Опыт работы:

7 лет. Работа над проектами из различных сфер, в том числе и "мягких":

Интернет-маркетинг

ИТ-аутсорсинг

Строительство

E-commerce одежда/косметика

Тренинговый центр

Психологическая практика

Интеграция CRM

Event-маркетинг

Опора на аналитику и проработку смыслов.

Профессиональные навыки:

Разработка стратегии

Проработка и сужение ниши, определение ЦА, смыслов,

Упаковка предложения, УТП

Разработка сайтов под предложение

Разработка маркетинговых материалов

Контроль и организация ведения рекламы в онлайн (контекст, таргетинг в соц.сетях, блоггинг)

Внедрение CRM

Сквозная аналитика