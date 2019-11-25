Системный администратор/Web-программист

Профессиональные навыки:

 Построение и обеспечение функционирования ИТ инфраструктуры организаций;

 Администрирование серверов на ОС Windows server 2003/2008/2012/2016, Linux;

 Комплектация и сборка серверного оборудования;

 Контроллер домена Active Directory и DNS;

 Администрирование сетевого оборудования Cisco, MikroTik, построение VPN;

 Информационный безопасность. Межсетевой экран;

 Антивирусная защита (Kaspersky Security Center);

 Настройка и обслуживание оргтехники;

 Администрирование локальной сети. DHCP, Монтаж ЛВС;

 Базы данных (MSSQL, MySQL);

 Система виртуализация VMWare Esxi (VCenter);

 Установка и настройка система мониторинга сеть и серверов;

 Система резервное копирование (Acronis, Служба копирование (Windows), SQLAgent);

 Администрирование 1С Предприятие. IP телефония. Asterisk;

 Обслуживание почтовой сервер (Mdaemon, Postfix);

 Знание модели OSI, стека протоколов TCP/IP.

 Работа на Web-серверов. IIS, Apache, nginx.

 Знание PHP/MySql/CSS/JS/ООП и работа на CMS.

 Разработка и сопровождение сайтов, интернет-магазинов.

 Развёртывание на всех CMS и Framework (Modx, Yii Framework 2).