Профессиональные навыки:
Построение и обеспечение функционирования ИТ инфраструктуры организаций;
Администрирование серверов на ОС Windows server 2003/2008/2012/2016, Linux;
Комплектация и сборка серверного оборудования;
Контроллер домена Active Directory и DNS;
Администрирование сетевого оборудования Cisco, MikroTik, построение VPN;
Информационный безопасность. Межсетевой экран;
Антивирусная защита (Kaspersky Security Center);
Настройка и обслуживание оргтехники;
Администрирование локальной сети. DHCP, Монтаж ЛВС;
Базы данных (MSSQL, MySQL);
Система виртуализация VMWare Esxi (VCenter);
Установка и настройка система мониторинга сеть и серверов;
Система резервное копирование (Acronis, Служба копирование (Windows), SQLAgent);
Администрирование 1С Предприятие. IP телефония. Asterisk;
Обслуживание почтовой сервер (Mdaemon, Postfix);
Знание модели OSI, стека протоколов TCP/IP.
Работа на Web-серверов. IIS, Apache, nginx.
Знание PHP/MySql/CSS/JS/ООП и работа на CMS.
Разработка и сопровождение сайтов, интернет-магазинов.
Развёртывание на всех CMS и Framework (Modx, Yii Framework 2).