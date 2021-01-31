shohabbos-can-do

Шохаббос Мухамматов shohabbos-can-doshohabbos-can-do
23 годаУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
озвучка,аудио-редактирование, ретуш, видео-монтаж и т.д.
носитель русского языка также и узбекского, знаю и говорю свободно на английском языке.
есть опыт в переводе с английского на русский и наоборот;
также есть опыт в аудио-фото-видео монтаже;
работал в команде по переводу и озвучке "демоническая сакура"( также был you tube канал);
готов и открыт к предложением, гарантирую качественные, быстрые и недорогие услуги написанные выше.