shohabbos-can-do

озвучка,аудио-редактирование, ретуш, видео-монтаж и т.д.

носитель русского языка также и узбекского, знаю и говорю свободно на английском языке.

есть опыт в переводе с английского на русский и наоборот;

также есть опыт в аудио-фото-видео монтаже;

работал в команде по переводу и озвучке "демоническая сакура"( также был you tube канал);

готов и открыт к предложением, гарантирую качественные, быстрые и недорогие услуги написанные выше.