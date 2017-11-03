sholk

Жогин Александр sholk

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб студия

Мы молодая веб студия но опыт наших сотрудников в сумме составляет больше 100 лет. Главная спецификация верстка и натягвание шаблона на СМС, а также веб анимация.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
10%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
rewer22
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Перетянуть на вордпресс дизайн другого сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AIDE_
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
7 баллов
6 лет назад
Посадка на WP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!