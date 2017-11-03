Веб студия
Мы молодая веб студия но опыт наших сотрудников в сумме составляет больше 100 лет. Главная спецификация верстка и натягвание шаблона на СМС, а также веб анимация.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
10%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$80
7 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!