Все виды работ на CMS 1С-Битрикс. Программирование в 1С:Предприятие 7.7/8.

- Проекты на 1C-Битрикс под "ключ"

- Внедрение 1C-Битрикс, разработка модулей и компонентов под нужды заказчика, интеграция с 1С, миграция с других CMS на 1C-Битрикс

- Разработка прикладного программного обеспечения.

Опыт работы с 1С-Битрикс различных редакций более 3 лет.

Сертификаты компании 1С-Битрикс (см. раздел сертификаты).

Сертификаты "1С:Специалист" по платформе, "1С:Профессионал" по конф. УТ 8 и ЗУП 8

Анкета специалиста 1С-Битрикс на официальном сайте компании: http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=91984667-17382

Работы выполняю качественно и в минимальные сроки.

Работаю по ТЗ (техническое задание).

Проекты стоимостью свыше 300 USD только через систему безопасной сделки (СБС) .

Спасибо за внимание.