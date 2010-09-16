Все виды работ на CMS 1С-Битрикс. Программирование в 1С:Предприятие 7.7/8.
- Проекты на 1C-Битрикс под "ключ"
- Внедрение 1C-Битрикс, разработка модулей и компонентов под нужды заказчика, интеграция с 1С, миграция с других CMS на 1C-Битрикс
- Разработка прикладного программного обеспечения.
Опыт работы с 1С-Битрикс различных редакций более 3 лет.
Сертификаты компании 1С-Битрикс (см. раздел сертификаты).
Сертификаты "1С:Специалист" по платформе, "1С:Профессионал" по конф. УТ 8 и ЗУП 8
Анкета специалиста 1С-Битрикс на официальном сайте компании: http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=91984667-17382
Работы выполняю качественно и в минимальные сроки.
Работаю по ТЗ (техническое задание).
Проекты стоимостью свыше 300 USD только через систему безопасной сделки (СБС) .
Спасибо за внимание.
Действие аккаунта приостановлено!