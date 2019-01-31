Shopify: интернет-магазины и приложения
Преимущества платформы Shopify создания интернет-магазинов:
- позволяет быстро открыть магазин в других странах с учетом особенностей работы в США, Англии, Германии и т.п;
- стабильность работы
Опыт работы:
- старт интернет-магазина на платформе Shopify;
- разработка и доработка шаблонов Shopify;
- создание Private и Public apps для платформы Shopify
- подключение кредитных карт в Украине Приватбанка LiqPay к Shopify
- подключение кредитных карт в России Сбербанка к Shopify
Опыт работы:
2014 - н.в. - веб разработчик - фрилансер.
Владение иностранными языками: английский - разговорный.
Действие аккаунта приостановлено!