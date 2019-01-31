Shopify: интернет-магазины и приложения

Преимущества платформы Shopify создания интернет-магазинов:

- позволяет быстро открыть магазин в других странах с учетом особенностей работы в США, Англии, Германии и т.п;

- стабильность работы

Опыт работы:

- старт интернет-магазина на платформе Shopify;

- разработка и доработка шаблонов Shopify;

- создание Private и Public apps для платформы Shopify

- подключение кредитных карт в Украине Приватбанка LiqPay к Shopify

- подключение кредитных карт в России Сбербанка к Shopify

Опыт работы:

2014 - н.в. - веб разработчик - фрилансер.

Владение иностранными языками: английский - разговорный.