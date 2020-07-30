Выполнять заказ нужно так, как ты хотел бы, чтобы выполнили тебе!
Здравствуйте! Меня зовут Олеся.
Я веб-дизайнер.
Занимаюсь разработкой:
- Дизайна сайтов;
- Создание сайтов на Tilda;
- Сайты под ключ;
- Дизайн landing page, под ключ;
- Дизайн интерфейсов;
- Любые виды веб-дизайна;
Для заказа дизайна или сайта целиком, расчета стоимости и сроков, отправляйте личные сообщения, отвечу максимально оперативно.
Портфолио
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