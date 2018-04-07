shorohovamasha

Немного обо мне о моих способностях

Добрый день!Меня зовут Маша , я студентка двух вузов . Учусь на кафедре биологии экологии и медицины и кафедре иностранных языков. Знаю такие языки ,как английский , французский .

Я могу работать переводчиком , решить любые тесты , эссе, модули по биологии или же ин. языках . Могу заниматься копирайтом, рерайтом и т.д.

Еще я люблю социальные сети ,поэтому в принципе могу заниматься и продвижением в сетях или же любые задания связанные с соц .сетями .

Если есть вопросы : задавайте !