shorohovamasha

Мария Шорохова shorohovamasha

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Немного обо мне о моих способностях

Добрый  день!Меня зовут  Маша , я студентка  двух вузов . Учусь на кафедре биологии экологии и медицины и кафедре иностранных  языков. Знаю такие языки  ,как английский , французский . 

Я могу работать переводчиком , решить любые тесты , эссе, модули по биологии или же ин. языках . Могу заниматься копирайтом, рерайтом и т.д.

 Еще я люблю социальные сети ,поэтому в принципе  могу заниматься и продвижением в сетях или же любые задания связанные с соц .сетями .

Если есть вопросы : задавайте ! 