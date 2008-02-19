1Освіта: вища, магістр права
Закінчила: 26 червня 2009 року Київський університет права ім. Корецького НАН України
2. Трудова діяльність:
19.02.2008 р. – 28.02.2011 р. – завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації,
керівник громадської правової приймальні при районній державній адміністрації;
29.02.2011 р. – державний адміністратор районної державної адміністрації.
3. Трудові навички:
• діловодство, ділове мовлення, правовий аналіз документів, організація роботи пов"язаної з укладенням договорів, участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов"язань, написання правових висновків, аналіз нормативно-правової документації;
• практика в земельному, трудовому , цивільному законодавстві;
• організація позовної роботи, контроль за її проведенням;
• представництво інтересів в судах;
• надання юридичної допомоги громадянам.
• вміння :
- працювати з людьми,
- адекватно оцінювати й реагувати в будь-якій ситуації,
- знаходити компроміс;
- чітко, ґрунтовно й по суті висловлюватися.
4. Особиста характеристика:
• відповідальна, тактовна, розсудлива, комунікабельна, спокійна, стримана, швидко вчусь.
5. Інші відомості:
• мови: українська, російська – вільно, англійська - зі словником;
• комп’ютер : впевнений користувач;