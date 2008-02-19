1Освіта: вища, магістр права

Закінчила: 26 червня 2009 року Київський університет права ім. Корецького НАН України

2. Трудова діяльність:

19.02.2008 р. – 28.02.2011 р. – завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації,

керівник громадської правової приймальні при районній державній адміністрації;

29.02.2011 р. – державний адміністратор районної державної адміністрації.

3. Трудові навички:

• діловодство, ділове мовлення, правовий аналіз документів, організація роботи пов"язаної з укладенням договорів, участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов"язань, написання правових висновків, аналіз нормативно-правової документації;

• практика в земельному, трудовому , цивільному законодавстві;

• організація позовної роботи, контроль за її проведенням;

• представництво інтересів в судах;

• надання юридичної допомоги громадянам.

• вміння :

- працювати з людьми,

- адекватно оцінювати й реагувати в будь-якій ситуації,

- знаходити компроміс;

- чітко, ґрунтовно й по суті висловлюватися.

4. Особиста характеристика:

• відповідальна, тактовна, розсудлива, комунікабельна, спокійна, стримана, швидко вчусь.

5. Інші відомості:

• мови: українська, російська – вільно, англійська - зі словником;

• комп’ютер : впевнений користувач;