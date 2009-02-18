shpilevska

Гуманитарий (журналистика, филология современного украинского языка СМИ)

Окончила школу с углубленным изучением английского языка.

Сейчас студентка. Выпускной курс Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина по специальности Журналистика, Современный ураинский язык средств массовой информации.

Свободно владею английским на разговорном уровне. Большой опыт работы в печатных изданиях на украинском, русском и английском языках. Перевожу техническую документацию и художественную литературу.

В данный момент изучаю немецкий язык и углубленно английский.